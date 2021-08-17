На вторник, 17 августа, синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. Ожидаются шквалы и град.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

На сайте "Укргидрометцентра" указано, что дожди 17 августа будут в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой областях.

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