В Україні оголосили штормове попередження [ Редактировать ]
Майже півтисячі населених пунктів знеструмлено в Україні через негоду. Від сильного вітру, грози та злив найбільше цієї доби потерпала Хмельниччина. Без електрики 206 населених пунктів.
У деяких районах - значні підтоплення. На сьогодні в Україні оголосили штормове попередження. Потужні зливи та шквали прогнозують у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях.
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