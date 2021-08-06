Майже півтисячі населених пунктів знеструмлено в Україні через негоду. Від сильного вітру, грози та злив найбільше цієї доби потерпала Хмельниччина. Без електрики 206 населених пунктів.

У деяких районах - значні підтоплення. На сьогодні в Україні оголосили штормове попередження. Потужні зливи та шквали прогнозують у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях.