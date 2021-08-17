Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации. Об этом сообщается в распоряжении.

Он дал распоряжение руководителям областных и Киевской городской государственной администрации обеспечить:

пересмотр и продление графиков работы центров вакцинации населения от коронавируса,

недопущение закрытия центров вакцинации на выходные,

постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.

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Кроме того, ученые провели исследование и предположили, что следующие несколько лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. Соответствующие сдвиги наблюдались и у других коронавирусов и вирусов гриппа.

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