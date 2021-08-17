Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки COVID-19 в Украине. Министр ввел суточную норму вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщается в тексте распоряжения.

Руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавирус должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией от коронавируса. Минимальное количество сделанных прививок в день должно быть:

50 и больше - для пункта прививки;

50 и больше - для одного центра вакцинации;

100 и больше - для одной мобильной бригады.

Руководители должны будут ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижении еженедельных планов по охвату вакцинацией.

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Кроме того, ученые провели исследование и предположили, что следующие несколько лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. Соответствующие сдвиги наблюдались и у других коронавирусов и вирусов гриппа.

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