Ученые провели исследование и предположили, что следующие несколько лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. Об этом рассказал Отар Бьорнстад из Университета Осло, пишет MedicalXpress.

Также они ожидают, что общая нагрузка от COVID-19 уменьшится.

По его словам, результаты моделирования свидетельствуют о том, что риск заражения, скорее всего, перенесется на детей младшего возраста. Причина в том, что взрослые люди будут иметь иммунитет либо благодаря вакцинации, либо после того как переболеют коронавирусом.

Эксперт отметил, что соответствующие сдвиги наблюдались и у других коронавирусов и вирусов гриппа, когда они появились, а затем стали эндемичными.

Ученые также заявляют, что COVID-19 сможет вести себя так же как другие коронавирусы обычной простуды. Они поражают в основном маленьких детей, которые еще не были привиты или не подверглись влиянию вируса.

Тяжесть течения коронавируса среди детей обычно ниже. У многих детей, если они заразятся, может не быть никаких симптомов. Также вероятность легкого течения значительно выше, чем у взрослых. Однако, нельзя сказать, что вирус абсолютно безопасен для детей.

Симптомы COVID-19 у детей

Как и взрослые, дети могут иметь три наиболее распространенных симптома коронавируса – высокую температуру, постоянный кашель и потерю вкуса и обоняния.

Однако исследование свидетельствует, что кашель, потеря вкуса и обоняния у детей случаются очень редко. Чаще у детей наблюдается лихорадка - именно она является главным симптомом COVID-19 чуть ли не у половины детей.

Ранее сообщалось, что ученые шокировали заявлением о новом штамме коронавируса. Также мы писали о том, что Израиль одобрил третью дозу вакцины для людей старше 50 лет.

Читайте также, Министерство здравоохранения Украины разрешило прививать от коронавируса родственников сотрудников во время вакцинации трудовых коллективов. За последние три месяца лишь 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусной болезни, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины.

Кроме того, компания Moderna еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине. Вакцину завезли в Украину как гуманитарную помощь от США по COVAX, по закону, средства, завезенные как гуманитарная помощь, можно и не регистрировать.

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