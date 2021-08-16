Министерство здравоохранения Украины ожидает, что новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией придет страну осенью 2021 года. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, резкий рост новых случаев COVID-19 начнется в стране в октябре-ноябре. При этом вакцинация является ключевым фактором, защищающим от тяжелого течения инфекции.

Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будет последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будет летальных исходов осенью, когда такая вспышка действительно будет.

Отмечается, что на украинцах лежит большая ответственность, так как непосредственно от них зависит "переход" Украины в "оранжевую", "желтую" либо же "красную" зону карантинных ограничений.

Читайте также, в Украине ко Дню Независимости возможна вспышка заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта". По словам Комаровского, COVID-19 - загадочный и непредсказуемый вирус, поэтому "никаких прогнозов в его отношении давать практически невозможно".

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что, несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, риск опасной осенней волны пандемии остается высоким. Это может произойти из-за более заразного варианта коронавируса Delta.