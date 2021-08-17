На территории Украины за сутки зафиксировали 890 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Всего за период эпидемии лабораторно подтвердили 2 267 219 инфицированных COVID-19. От болезни выздоровели 2 197 508 человек (433 - за минувшие сутки), также от инфекции умерли 53 296 украинцев (27 - за минувшие сутки). Известно, что за минувшие 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 379 человек.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших за сутки находится в Киеве (127), Одесской области (111), Харьковской области (86), Запорожской области (74) и Луганской области (68). Также на инфекцию за сутки протестировали ПЦР-методом - 21 347, методом ИФА - 7655, а также экспресс-тестами - 18 427.

Читайте также, Министерство здравоохранения Украины ожидает, что новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией придет страну осенью 2021 года. На украинцах лежит большая ответственность, так как непосредственно от них зависит "переход" Украины в зоны карантина.

Кроме того, ученые провели исследование и предположили, что следующие несколько лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. Соответствующие сдвиги наблюдались и у других коронавирусов и вирусов гриппа.

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