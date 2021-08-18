Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради для затвердження нової державної символіки [ Редактировать ]
Великий герб ухвалити невідкладно! Президент скликає позачергове засідання Верховної Ради для затвердження депутатами нової державної символіки.
Засідання з цього питання відбудеться 24 серпня. А взагалі - наступного тижня депутати зберуться двічі. Позачергове засідання заплановане і на понеділок - 23 серпня. Тоді обранці планують розглянути проєкт постанови про звернення до міжнародної спільноти щодо посилення співпраці в рамках Кримської платформи.
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