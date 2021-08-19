Сборная Украины по футболу "потеряла" звездного игрока [ Редактировать ]
Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос объявил о завершении карьеры в главной команде. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
По словам 33-летнего Марлоса, причиной столь тяжелого решения для него стали проблемы со здоровьем и ухудшение физического состояния, что теперь не позволит ему выступать за сборную на прежнем уровне.
Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы.
Отмечается, что полузащитник выразил благодарность своим партнерам по команде, а также пожелал "сине-желтым" успехов в дальнейших турнирах, сказав, что в сборную сейчас пришли много молодых талантов.
Читайте также, главным тренером национальной сборной Украины по футболу стал победитель молодежного чемпионата мира Александр Петраков. Новость о назначении Петракова подтвердил в своем Facebook вице-президент УАФ Василий Орлецкий и выложил первое фото наставника "сине-желтых".
Кроме того, защитник Алия Абубакар прекратил сотрудничество с донецким ФК "Олимпик". Контракт был расторжен по обоюдному согласию, футболист получил статус свободного агента и покинул расположение команды, Абубакар присоединился к "Олимпику" в июле 2019 года.
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