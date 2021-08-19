У Британії розробляють новий дизайн космічних столових приборів [ Редактировать ]
Летиш у космос - не забудь ложку. У Великій Британії розробляють новий дизайн столових приборів та посуду для довготривалих мандрівок у космос.
На думку дизайнера, космонавтам має бути не лише зручно їсти, а й приємно з естетичного погляду. У розробці - ложка-паличка, яка поєднує функції звичайної столової ложки та китайських паличок. Таким гібридом зручно захоплювати їжу і доносити до рота. У розробці - контейнери для їжі та напоїв.
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