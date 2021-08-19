Летиш у космос - не забудь ложку. У Великій Британії розробляють новий дизайн столових приборів та посуду для довготривалих мандрівок у космос.

На думку дизайнера, космонавтам має бути не лише зручно їсти, а й приємно з естетичного погляду. У розробці - ложка-паличка, яка поєднує функції звичайної столової ложки та китайських паличок. Таким гібридом зручно захоплювати їжу і доносити до рота. У розробці - контейнери для їжі та напоїв.