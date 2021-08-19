Цена на нефть "упала" до трехмесячного минимума [ Редактировать ]
В четверг, 19 августа, мировые цены на нефть упали на торгах до минимума с мая.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE опускалась на 3,4% - до $65,9 за баррель.
Нефть марки WTI дешевела на 3,7% до $62,8 за баррель.
Ранее мы писали о том, что у берегов Новороссийска в Черном море произошла серьезная экологическая катастрофа - в прибрежные воды вылилась нефть из танкера.
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