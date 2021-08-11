У берегов Новороссийска в Черном море произошла серьезная экологическая катастрофа - в прибрежные воды вылилась нефть из танкера. Об этом сообщает РИА "Новости".

Нефть разлилась в Черное море 7 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озереевке при погрузке в танкер Minerva Symphony.

Пресс-служба КТК изначально заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 кв. м., объем - "порядка 12 кубометров". Однако спутниковые снимки Института космических исследований РАН показали, что нефть разлилась на площади почти 80 кв. км.

Распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска, который зато спас побережье - ему не потребуется серьезная очистка.

По оценкам Фонда дикой природы России, в море попало 100 тонн нефтепродуктов. На сбор "черного золота" потребуется около двух недель, считают экологи.

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