В 2021 году урожайность зерновых культур в Украине выросла на 18%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, первый замминистра экономики Владимир Гринюк заявил:

Урожайность зерновых культур возросла на 18% по сравнению с прошлым годом. Уже собрано более 31 млн тонн зерновых, что на 11% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Ранее мы писали о том, что в этом году в Украине ожидается абсолютный рекорд по сбору пшеницы - 30,7 млн т. Это на четверть выше показателя прошлого года.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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