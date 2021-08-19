Сколько лет живут украинцы: обнародованы новые данные [ Редактировать ]
В 2020 году, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине составила 71,35 лет. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
Для мужчин она составляет 66,39 лет, а для женщин - 76,22 лет.
Как отметили в ведомстве, в Украине продолжительность жизни сократилась по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 72,01 год:
- для мужчин - 66,92 лет,
- для женщин - 76,98 лет.
Также сообщается, что за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни граждан выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет:
- 65,60 - для мужчин,
- 74,82 - для женщин.
За 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.
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