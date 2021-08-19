Як на це реагують дорослі?

Батькам - підготуватися. З високою імовірністю вже восени чимало шкіл знову перейдуть на онлайн навчання. Усе через вимоги МОЗ щодо вакцинації викладачів.

За яких умов дітей відправлять по домівках та як на це реагують дорослі - дивіться далі.

Першого вересня - усі за парти. І хоча в Міністерстві освіти готові почати навчальний рік очно, є ризик, що перший дзвінок у деяких школах прозвучить онлайн. Принаймні, у регіонах незеленої зони:

Світлана Бедрега, заступник Одеського міського голови:

Школи будуть працювати на дистанційному навчанні, якщо не буде щеплено педагогічних працівників вісімдесят відсотків.

Батьки від такої перспективи - м'яко кажучи, не в захваті. В Оксани Пузик - восьмеро дітей, половина з них - школярі. А онлайн навчання, каже жінка, це купа проблем.

Оксана Пузик, багатодітна мати:

Соответственно это всем нужны гаджеты для выхода в Интернет, для связи с учителями, а у меня две комнаты! И как одновременно четверых школьников разместить - ну, это очень сложно! Вы можете у детей моих спросить, они вам расскажут им не очень такое обучение нравилось. Это не то же самое, что личный контакт с педагогом!

Але вимога Мінохорониздоров'я щодо рівня щеплень педагогів на рівні вісімдесяти відсотків стосується не лише шкіл, а й дитячих садків. І проблема в тому, що рівень вакцинації освітян у країні - дуже неоднорідний. За даними Міністерства освіти, якщо в Київській області щеплені 90% вчителів, то, приміром, на Волині чи Одещині в рази менше!

Олена Буйневич, начальниця департаменту освіти та науки Одеської міськради:

Тому ми звертаємось з роз'яснювальною роботою, пояснюємо нашим колегам про необхідність проведення вакцинації, особливо в дитячих садочках, там, де неможлива дистанційна освіта фактично.

Однак за законом - вакцинація вчителів, як і будь-яких громадян, є добровільною. І педагог має право відмовитися від щеплення.

І це є проблемою в багатьох країнах світу: тож у Європі навіть почалася дискусія про примусову вакцинацію медиків і педагогів. Однак це є порушенням прав. Отже, потрібен інший шлях.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Проблему можно решить очень простым способом: это стимулировать вакцинацию среди учителей. Давать различные бонусы, давать различные доплаты, премии, розыгрыши - уже множество стран имеют богатый опыт в этой сфере как подтолкнуть людей к вакцинации, но при этом не насильственно. Я считаю, что даже если не будет вакцинировано восемьдесят процентов, как это говорит Министерство образования, всё равно школы необходимо открывать!

Однак поки що вся Україна у "зеленій" зоні. А значить, норма про 80 відсотків вакцинованих вчителів для очного навчання не діє. Та чи збережеться така епідситуація до першого вересня - питання відкрите.