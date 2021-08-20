В приложении "Дія" наибольшим спросом пользуется услуга смены места регистрации, которая пока доступна в тестовом режиме в нескольких городах. Тем не менее, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что осенью услуга будет запущена по всей стране. Об этом пишет Gazeta.ua.

Услуга изменения места регистрации, по словам министра, - самая популярная в стране.

Мы много сил бросили, чтобы оцифровывать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких местах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов.

Также он отметил, что на данный момент каждая территориальная община имеет отдельный реестр, и они не взаимодействуют.

А еще есть военкоматы - это отдельная история. Не буду говорить о коррупционных злоупотреблений. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. Но надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране.

Ранее сообщалось, что Рада может отменить штамп в паспорте о месте жительства и справку о прописке.

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