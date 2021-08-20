Ведение онлайн-прописки: когда услугу запустят по всей стране [ Редактировать ]
В приложении "Дія" наибольшим спросом пользуется услуга смены места регистрации, которая пока доступна в тестовом режиме в нескольких городах. Тем не менее, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что осенью услуга будет запущена по всей стране. Об этом пишет Gazeta.ua.
Услуга изменения места регистрации, по словам министра, - самая популярная в стране.
Мы много сил бросили, чтобы оцифровывать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких местах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов.
Также он отметил, что на данный момент каждая территориальная община имеет отдельный реестр, и они не взаимодействуют.
А еще есть военкоматы - это отдельная история. Не буду говорить о коррупционных злоупотреблений. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. Но надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране.
Ранее сообщалось, что Рада может отменить штамп в паспорте о месте жительства и справку о прописке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Нещодавно під управління Міненерго були передані НЕК "Укренерго", АТ "Магістральні газопроводи України" та ДП "Оператор ринку"
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук анонсировала смену нескольких министров
За минувшие сутки, 19 августа, в Украине сделали 129027 прививок от COVID-19
В пятницу, 20 августа, в оккупированном Крыму улицы оказались подтопленными
Больше всего заражений за день зафиксировали в Киеве и Одесской области