В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла законопроект об онлайн-прописке украинцев. Народные депутаты поддержали в первом чтении проект закона. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания Рады.

"За" проголосовал 251 народный депутат.

Закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме.

Согласно проекту, место проживания декларируется в:

жилье, которое находится в частной собственности;

жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.).

А место проживания можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.

В законе прописан перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места жительства.

Запрещается требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, нежели предусмотренных этим законопроектом, документов.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что принятый проект закона окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.

Вместо хождения по нескольким учреждениях и месяца ожидания - 10 минут на заполнение заявления и сутки на его обработку. Также регистрация не будет влиять на жизненные ситуации вроде оформления пенсии или получения медицинской помощи.

Воспользоваться услугой очень легко. На портале "Дия" гражданин может выбрать пункт "Регистрация места проживания" и заполнить заявление.

Владелец жилья, где вы живете, подтвердит запрос и позволит зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена ​​в течение суток.

Ранее сообщалось, что Рада может отменить штамп в паспорте о месте жительства и справку о прописке.

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