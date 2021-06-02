Верховной Раде рекомендуют разрешить украинцам получать прописку онлайн и убрать из их паспортов штамп о месте проживания. Это предусматривает законопроект №5463 о предоставлении электронных услуг по регистрации места проживания в Украине. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что сейчас украинцам для регистрации места проживания в паспорте или получения справки к ID-карте необходимо посещать несколько учреждений и ждать в очередях. Принятие закона избавит граждан от этого.

Глава Минцифры подчеркивал, что новый законопроект сделает изменение места регистрации проживания декларативным.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко отметил, что закон предусматривает декларирование места регистрации взрослого и ребенка онлайн с помощью портала "Дия".

Первый замглавы Минцифры Алексей Вискуб сообщил, что сейчас такой эксперимент успешно работает для владельцев ID-карт в семи городах Украины.

"Комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине №5463", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский внес в Раду закон об олигархах.