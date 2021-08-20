Російська "Наука" рипить. Космонавти на МКС скаржаться на петлі лабораторного модуля, які своїм скрипом заглушують всі інші звуки. Нещодавно лабораторія не без пригод пристикувалася до космічної станції. За непідтвердженою інформацією, коли люк у Науку відкрили вперше, звідти на МКС вилетів болт.

А під час перших робіт на модулі космонавти повідомили, що біля входу в каюту стирчить щось металеве. Наука пристикувалася до МКС наприкінці липня, тоді у неї раптом вмикнулись двигуни.