Уже во вторник, 24 августа, Украина отпразднует юбилейный 30-й День независимости. За эти годы страна пережила становление парламентско-президентской республики, выбрала шесть президентов, ввела национальную валюту, заняла свое место на международной арене, но не обошлось и без кризисов.

Чем жила Украина все эти годы - читайте в нашем материале.

1991. Независимость и первый президент

Первый президент, который повел Украину по независимому пути - Леонид Кравчук - управлял государством всего лишь 2,5 года. В декабре 1991 года он вместе с руководителями России и Беларуси - Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем подписали Беловежское соглашение.

1996. Конституция и гривна

Второй президент Украины Леонид Кучма повел страну по пути реформ. Введение собственной валюты - карбованца в 1992 году - обернулось гиперинфляцией, сделавшей почти каждого "миллионером". В первые годы независимости страна погрузилась в экономический кризис. И только в 1995 году экономическая ситуация в стране стабилизировалась, что позволило ввести в оборот государственную валюту Украины - гривну.

28 июня 1996 года Украина получила Конституцию.

1997. Полет в космос

В 1997 году в Украине появился первый космонавт - им стал 46-летний полковник ВВС Леонид Каденюк, уроженец Буковины. Полет он совершил на американском шаттле "Колумбия", том самом, что в 2003-м взорвался при посадке вместе с экипажем.

2000. Убийство Гонгадзе

Убийство украинского журналиста Георгия Гонгадзе более 20 лет назад изменило ход истории Украины. Лишь в 2011 году бывший начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач в ходе судебного заседания признался, что собственноручно убил Георгия Гонгадзе.

29 января 2013 Пукач был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности.

Похороны журналиста состоялся только через 16 лет после его гибели - в марте 2016 года. Все это время останки хранились в киевском морге, мать отказывалась признавать, что обезглавленное тело принадлежало ее сыну.

2004. "Оранжевая революция"

На выборах в 2004 году кандидат в президенты Виктор Янукович в первом туре проиграл своему сопернику. После того, как во втором туре ему удалось с небольшим перевесом обойти Виктора Ющенко, на улицах развернулись масштабные акции, получившие название Оранжевая революция.

В декабре Верховный Суд Украины признал, что определить победителя выборов невозможно и назначил переголосование второго тура на 26 декабря 2004 года. Повторное голосование зафиксировало победу Виктора Ющенко с отрывом в 8 %. В январе 2005 года акции протеста прекратились.

2013. Евромайдан

В ноябре 2013 года Кабинет министров приостановил подготовку к процессу подписания Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС. Это решение вызвало волну демонстраций в поддержку курса на евроинтеграцию. Протесты переросли в Революцию после того, как в ночь на 30 ноября на Майдане Независимости в Киеве силовики жестоко избили мирных митингующих.

И если сначала Революция достоинства была мирной, то потом ситуация обострилась. В противостоянии митингующих и силовиков в феврале 2014 погибли почти сто человек - "Небесная сотня".

2014. Война на Донбассе и Минские соглашения

С апреля 2014 года для обороны Донецкой и Луганской областей украинское руководство начало Антитеррористическую операцию (АТО). В том же году новый президент Петр Порошенко, избранный через несколько месяцев после побега Януковича, был вынужден пойти на заключение Минских соглашений, чтобы погасить обострение на Донбассе.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений включал 13 пунктов, таких как полное прекращение огня, полное освобождение пленных и т.д. Война продолжается до сих пор.

2016. Убийство Шеремета

20 июля 2016 года журналиста Павла Шеремета взорвали в автомобиле в центре Киева. Расследование заняло важное место в политической жизни Украины. Полиция утверждает, что разоблачила трех участников покушения: музыкант и пиарщик сил армейского спецназа Андрей Антоненко вместе с детским врачом и волонтеркой Юлией Кузьменко якобы заложили взрывчатку под авто, а военная медсестра Яна Дугарь накануне проводила разведку в соседних дворах.

Всех троих задержали только в декабре 2019 года. За это время суды успели выпустить подозреваемых из тюрьмы - последним в апреле под круглосуточный домашний арест вышел Антоненко, которого следствие считало едва ли не организатором преступления. Полиция, очевидно, рассчитывала на сотрудничество задержанных со следствием, однако они и дальше настаивают на своей непричастности.

2016-2017. Е-декларации и безвиз

Прорывом в направлении строения системы антикоррупционных органов стало введение в 2016 году электронных деклараций чиновников.

В 2017 году Украина получила безвиз. Граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза.

2019. Исторические 73% и монобольшинство

Во втором туре выборов 2019 года Владимир Зеленский набрал рекордные в истории Украины 73%. Он сумел получить монобольшинство в Раде, сформированное его же партией "Слуга народа", что также случилось впервые. По инициативе Зеленского парламент отменил депутатскую неприкосновенность.

Насколько окажется удачным его пребывание на посту главы государства и что оно принесет в историю независимой Украины - покажет время.

Безусловно, украинцам еще предстоит пройти через множество взлетов и падений, испытаний и побед. Однако, мы надеемся, что наш стойкий, смелый народ со временем обязательно построит сильное государство, где каждый украинец будет гордится своей родиной.

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