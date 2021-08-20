Украинцев ждут сразу четыре выходных дня. 24 августа в стране отмечают День Независимости. Проведи этот уикенд ярко. Мы собрали для вас ряд мероприятий, которые пройдут в Киеве.

Выставка "Планета динозавров"

На территории выставки посетители имеют возможность ознакомиться с реалистичными аниматронными моделями динозавров, доисторических птиц и летающих рептилий, которые выполнены в натуральном размере и размещены в локациях, воссозданных согласно ареалам их обитания. Помимо этого гостей ожидает знакомство с Мезозойской эрой и эрой вулканов, прогулка по садам с редкими растениями, а также игровая зона для детей с интерактивными развлечениями.

Когда: 21-24 августа, с 10:00 до 20:00

Где: ВДНГ, Лесопарковая зона, за Павильоном №1, проспект Глушкова, 1

Сколько стоит: от 130 гривен. Подробности здесь

Выставка цветов "Во вселенной Марии Примаченко"

На Спивочем поле открылась выставка цветов, посвященная творчеству украинской художницы Марии Примаченко. Киевлянам представят объемных персонажей картин, созданных из более чем 300 тысяч цветов. Посетителей ожидают уникальные картины и трехмерные композиции, иллюстрирующие сцены из сельского быта, мифических животных, удивительных птиц и цветы. А "жемчужиной" экспозиции станут подвижные фигуры танцующих балерин.

Когда: 21-24 августа, с 10:00 до 20:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 9

Сколько стоит: 25-100 гривен.

Выставка "Всесвіт тіла: Всередині тварин"

Выставка Гунтер фон Гангеса объехала весь мир. Главные экспонаты выставки - более ста тел обитателей пустыни, джунглей и океанских глубин, сохраненных с помощью технологии бальзамирования - пластинации. Среди них - бык, страус, горилла, олень и жираф. Все животные умерли естественной смертью и ни одно из них не пострадало ради выставки.

Когда: 21-24 августа, с 10:00 до 21:00

Где: ВДНГ, Павильон №4, проспект Глушкова, 1

Сколько стоит: от 350 гривен. Детям до 5 лет бесплатно, для льготников действуют скидки.

Выставка цветов "Планета диких животных"

На выставке представлены скульптуры из цветов и других растений. На их создание ушло около 500 тысяч однолетних цветов, типа бегонии, петунии, сальвии, суфинии и тд. Некоторые фигуры достигают 5 метров в высоту, так что с ними можно фотографироваться в полный рост.

Когда: 21-24 августа, с 10:00 до 20:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31

Сколько стоит: 100 гривен для взрослых, 25 гривен - для детей. Для льготников вход бесплатный.

Выставка "Futurespective"

Проект Vogue UA собрал 30 обложек журнала Vogue от украинских художников. Проект посвящается дню Независимости Украины и демонстрирует взгляд художников на тему будущего.

Когда: 21-24 августа с 11:00 до 21:00

Где: Галерея М17, улица Антоновича, 104

Сколько стоит: 100 гривен.

Brave! Factory Festival 2021

Многие с нетерпением ждали этот фестиваль, чтобы отлично отдохнуть, потанцевать и насыщенно провести свои выходные. Brave! Factory Festival - это фестиваль свободной музыки и творчества, который проходит на территории фабрики "Киевметробуда". Под сеты диджеев можно будет наконец-то прочувствовать это лето в полной мере.

Когда: 21-22 августа, с 22:00 до 08:00

Где: "Киевметробуд", улица Светлогорская, 2/25

Сколько стоит: 1350-1950 гривен

Фестиваль "Этника"

В столице пройдет фестиваль, на котором соберутся лучшие мастера народных художественных промыслов со всей Украины. Здесь раскроют их потенциал и проиллюстрируют их актуальность для современного мира. Вдобавок гостей ждет музыкальный подарок - выступления известных украинских артистов и других лидеров мнений.

Когда: 21 августа, с 10:00 до 17:00

Где: Национальный музей истории Украины, улица Владимирская, 2

Вход свободный

Спектакль "Свободные отношения"

Женщина хочет семейного счастья, но что-то постоянно не складывается, ее ожидания рушатся, а люди разочаровывают. Комедия от итальянского драматурга Дарио Фо расскажет, как же "поймать" это непостижимое счастье и сберечь его.

Когда: 21 августа в 19:00

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20б

Сколько стоит: 200 гривен.

ТНМК

Вот уже несколько десятилетий ТНМК радует слушателей качественной музыкой. За это время дует стал легендой украинского хип-хопа, а их старые хиты не потеряли актуальности до сих пор.

Когда: 21 августа в 20:00

Где: Bakkara River Party, Венецианский остров, 1

Сколько стоит: от 490 гривен.

Lords of the Sound. Interstellar Concert

В ботсаду на Печерске прозвучат "космические" мелодии, которые вы уже наверняка слышали в различных фильмах. Знаменитый оркестр Lords of the Sound исполнит для гостей программу Interstellar Concert, которая включает в себя саундтреки знаменитых киновселенных.

Когда: 21 августа, в 19:30

Где: Национальный ботанический сад имени Гришко, улица Тимирязевская, 1

Сколько стоит: 390-840 гривен

Вечеринка Elite White Party Kyiv

Для гостей подготовили насыщенную программу с розыгрышами, лаунж-зоной и ярким шоу. Кроме этого, на вечеринке будет присутствовать особая публика, состоящая из известных людей, так что присутствующие получат возможность познакомиться с ними и как следует развлечься.

Когда: 21 августа в 19:00

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: 800 гривен.

Тима Белорусских

Главный романтик нового поколения и обладатель девичьих сердец быстро обрел успех на музыкальной сцене. Начиная в интернете, ему удалось попасть в поле зрения продюсеров. И вот уже спустя три года Тима выпускает свой дебютный альбом, песни из которого он исполнит для киевских поклонников.

Когда: 22 августа, в 19:00

Где: Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1

Сколько стоит: от 550 гривен.

Спектакль "Кефир, зефир и кашемир"

Ироническая комедия рассказывает о двух пожилых героях. Стоя на пороге, они мечтают прожить новую жизнь, планирую, как это будет и с кем. Во время таких размышлений часто возникает мысль, что нужно дожить еще существующую жизнь. Но как это сделать? Может просто наслаждаться тем, что есть - теплом кашемира, кусочком зефира и стаканом кефира?

Когда: 22 августа, в 19:00

Где: Театр на Михайловской, улица Михайловская, 24ж

Сколько стоит: 300 гривен.

Фестиваль "Спалах"

Киевлян зовут на фестиваль новой украинкой культуры. Здесь обустроят две сцены, инсталляции, посетителей ждут культурные активности и знакомства. Среди лайн-апа есть "Вагоновожатые", Раек, Лилу45, Hyphen Dash, Komissiya и многие другие.

Когда: 24 августа, в 12:00

Где: Арт-завод Платформа, улица Беломорская, 1

Сколько стоит: 549 гривен

Концерт в честь 30-летия независимой Украины

На НСК "Олимпийский" в честь Дня независимости Украины пройдет грандиозный музыкальный концерт, на котором выступят десятки знаменитых музыкантов. Среди приглашенных звезд будут София Ротару, "Океан Эльзы", Руслана, ТНМК, Go-A, Верка Сердючка, Ирина Билык и многие другие.

Когда: 24 августа, в 18:00

Где: НСК "Олимпийский", улица Большая Васильковская, 55

Сколько стоит: 300-2500 гривен

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