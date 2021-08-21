Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы [ Редактировать ]
В субботу, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие вчерашние решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом свидетельствуют опубликованные указы.
В частности, указ касается санкций против блогера Анатолия Шария и главреда издания "Страна" Игоря Гужвы.
Одним указом санкции введены против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь информационное агентство "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы.
Другим указом санкции введены против Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любовь Лукашиной Его медиакомпании "Ласмак" (владеет изданием "Страна.ua"), "Маджери" и "Смарт медиа сеть" тоже в списке СНБО.
Ранее сообщалось, что СНБО расширил список санкций против контрабандистов. Также глава СНБО провел совещание по децентрализации.
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