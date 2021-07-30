СНБО расширил список санкций против контрабандистов [ Редактировать ]
В пятницу, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список против контрабандистов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В него вошли еще три человека.
По словам Данилова, в санкционный список попали один гражданин Германии и два гражданина Украины.
Списки санкций по контрабандистам были дополнены. В список вошли три физических лица, а именно Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студинец. Кроме того, 24 компании, которые аффилированы с этими господами, вошли в этот список.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что Министерство внутренних дел предложило ввести трех человек в санкционный список. Ранее список контрабандистов пополнялся предложениями Службы безопасности Украины.
Ранее мы писали о том, что 16 июля состоялось традиционное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании СНБО обсудили шесть вопросов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в СНБО
В пятницу, 30 июля, на Донбассе прошло выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины
В пятницу, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сделал заявление
Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, назначенной на пост одного из командований ВСУ