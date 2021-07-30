В пятницу, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список против контрабандистов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В него вошли еще три человека.

По словам Данилова, в санкционный список попали один гражданин Германии и два гражданина Украины.

Списки санкций по контрабандистам были дополнены. В список вошли три физических лица, а именно Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студинец. Кроме того, 24 компании, которые аффилированы с этими господами, вошли в этот список.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Министерство внутренних дел предложило ввести трех человек в санкционный список. Ранее список контрабандистов пополнялся предложениями Службы безопасности Украины.

Ранее мы писали о том, что 16 июля состоялось традиционное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании СНБО обсудили шесть вопросов.

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