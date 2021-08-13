В пятницу, 13 августа, глава СНБО Алексей Данилов провел совещание по децентрализации с руководителями центральных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Выполнение указа №180 является вопросом национальной безопасности, и все институты должны начать слаженно работать на государство. Этот указ является фундаментальным для развития системы взаимодействия центральной и местной власти.

Глава СНБО призвал власти на местах ускорить работу по созданию информационно-аналитической системы мониторинга показателей ОТО, срочно решить проблемы с оформлением земель на территории ОТО и принять меры для создания государственного адресного реестра.

Также Данилов обратился к Минюсту с просьбой урегулировать ответственность субъектов хозяйствования за непредставление предусмотренной законом отчетности.

Через неделю проведут повторное заседание по децентрализации.

Ранее сообщалось, что СНБО расширил список санкций против контрабандистов.

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