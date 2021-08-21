В субботу, 21 августа, из аэропорта Кабула, который находится в Афганистане, вылетел украинских военно-транспортный самолет Ил-76МД. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Самолет эвакуировал людей.

По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).

Количество эвакуированных и время возвращения в Украину уточняется.

Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".

Ранее мы писали о том, что украинцев из Кабула не могли эвакуировать. Как сообщали "Подробности", в Кабуле талибы окружили аэропорт "железным кольцом" и пропускают на него только тех людей, у которых готовы документы на вылет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.