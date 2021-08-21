Зайнялося у Броварах. Вчора ввечері спалахнуло в одній з квартир п'ятиповерхівки. Щоб загасити пожежу довелося залучати додаткову техніку. Що стало причиною займання та чи є постраждалі?

Так виглядає житловий будинок у Броварах де сталася пожежа. Загоряння відбулося у квартирі на 5 поверсі. Майже повністю вигорів і дах будинку. Зараз на місці працюють співробітники поліції та комунальні служби - якраз демонтують зруйновану покрівлю.

Це те, що ми побачили вранці. А ось кадри самої пожежі. Зайнялося вчора близько 8 вечора. Вогонь швидко перекинувся на дах і зруйнував його майже повністю. На ліквідацію пожежі пішло більше трьох годин!

Вікторія Рубан, речниця ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області:

Дах житлового будинку повністю дерев'яний, тому вогонь дуже швидко розповсюджувався. Загалом площа пожежі складала приблизно 2000 метрів квадратних. Жертв і потерпілих на місці не виявлено.

А зайнялося ось у цій квартирі на 5 поверсі - всередині суцільне згарище.

Вікторія Рубан, речниця ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області:

За попередніми даними, це може бути коротке замикання електрод ротів чи необережне поводження з вогнем, ну але остаточні причини з'ясовуються. На момент прибуття рятувальників, господарів там не було. Тому вже там займаються правоохоронці з'ясуванням особистостей цих людей і все інше, і чому розпочалася пожежа.

Сусідні квартири майже не постраждали. Щоправда, деякі залило водою від гасіння пожежі.

Микола Половков, мешканець будинку, де сталася пожежа:

Я включил новости, думаю подивлюсь... слышу запах дыма, открываю балкон - горит все, я сразу воды взял на всякий случай. Испугаться - я не испугался, но на всякий случай взял воды. До мене - ні, но наверху і стріляло і стьокла: бух-бух.

Інна, мешканка будинку, де сталася пожежа:

Коли сталася пожежа, ми саме на балконі були, відчули запах гарі і побачили, що до нашого під'їзду їдуть чотири машини пожежних. Переляк - це можна сказати, мала частина, що можна пояснити все те, що відбувалося. Нас так злегка, залило тільки балкон, а далі вже будемо бачити після того, як приберуть кришу, щоб ми могли вже до своєї криши дійти.

Причини пожежі з'ясовують правоохоронці.