Пожежа у Броварах знищила дах багатоквартирного будинку [ Редактировать ]
Зайнялося у Броварах. Вчора ввечері спалахнуло в одній з квартир п'ятиповерхівки. Щоб загасити пожежу довелося залучати додаткову техніку. Що стало причиною займання та чи є постраждалі?
Так виглядає житловий будинок у Броварах де сталася пожежа. Загоряння відбулося у квартирі на 5 поверсі. Майже повністю вигорів і дах будинку. Зараз на місці працюють співробітники поліції та комунальні служби - якраз демонтують зруйновану покрівлю.
Це те, що ми побачили вранці. А ось кадри самої пожежі. Зайнялося вчора близько 8 вечора. Вогонь швидко перекинувся на дах і зруйнував його майже повністю. На ліквідацію пожежі пішло більше трьох годин!
Вікторія Рубан, речниця ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області:
Дах житлового будинку повністю дерев'яний, тому вогонь дуже швидко розповсюджувався. Загалом площа пожежі складала приблизно 2000 метрів квадратних. Жертв і потерпілих на місці не виявлено.
А зайнялося ось у цій квартирі на 5 поверсі - всередині суцільне згарище.
Вікторія Рубан, речниця ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області:
За попередніми даними, це може бути коротке замикання електрод ротів чи необережне поводження з вогнем, ну але остаточні причини з'ясовуються. На момент прибуття рятувальників, господарів там не було. Тому вже там займаються правоохоронці з'ясуванням особистостей цих людей і все інше, і чому розпочалася пожежа.
Сусідні квартири майже не постраждали. Щоправда, деякі залило водою від гасіння пожежі.
Микола Половков, мешканець будинку, де сталася пожежа:
Я включил новости, думаю подивлюсь... слышу запах дыма, открываю балкон - горит все, я сразу воды взял на всякий случай. Испугаться - я не испугался, но на всякий случай взял воды. До мене - ні, но наверху і стріляло і стьокла: бух-бух.
Інна, мешканка будинку, де сталася пожежа:
Коли сталася пожежа, ми саме на балконі були, відчули запах гарі і побачили, що до нашого під'їзду їдуть чотири машини пожежних. Переляк - це можна сказати, мала частина, що можна пояснити все те, що відбувалося. Нас так злегка, залило тільки балкон, а далі вже будемо бачити після того, як приберуть кришу, щоб ми могли вже до своєї криши дійти.
Причини пожежі з'ясовують правоохоронці.
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