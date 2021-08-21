Що відбувається за лаштунками міжнародних самітів і великої політики? Хто погрожував учасникам Кримської платформи? І про що Володимир Зеленський говоритиме з Джо Байденом?

Про це і не тільки - в ексклюзивному інтерв'ю Олексія Ліхмана з Президентом України та його дружиною. Сімейну політичну кухню дивіться в неділю о 20:00 в програмі "Подробиці".