"Політична кухня": що відбувається за лаштунками міжнародних самітів і великої політики [ Редактировать ]
Що відбувається за лаштунками міжнародних самітів і великої політики? Хто погрожував учасникам Кримської платформи? І про що Володимир Зеленський говоритиме з Джо Байденом?
Про це і не тільки - в ексклюзивному інтерв'ю Олексія Ліхмана з Президентом України та його дружиною. Сімейну політичну кухню дивіться в неділю о 20:00 в програмі "Подробиці".
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