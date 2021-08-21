Сьогодні з Афганістану після кількох днів очікування на дозвіл нарешті вилетів український військово-транспортний літак. На його борту і наші громадяни, які чекали повернення на батьківщину, і громадяни інших держав. Щоправда, про загальну кількість поки що не повідомляють.

Борт має прибути в аеропорт Бориспіль завтра о першій ночі. А Україна вже запропонувала допомогу в евакуації Сполученим Штатам.

Перед аеропортом Кабулу досі неспокійно. Розбурханий натовп від огорожі напередодні відганяли світло-шумовими гранатами. На летовище пропускають лише після консульських процедур - іноді просто через колючий дріт над парканом. Решта - сподіваються на диво.

Кудро Улла, житель Афганістану:

Я приїхав сюди з міста Газні. У мене немає документів, але я хочу виїхати з країни, бо ситуація недобра. Таліби стоять на воротах летовища і нікого не впускають всередину.

Напруження додають чутки про побиття іноземців та жорстоке поводження з боку бойовиків. У самому Кабулі нині досить спокійно. Однак люди налякані й не знають, чого чекати. Невизначена політична ситуація погіршила економічну. Національна валюта подешевшала вдесятеро.

Накибулла, житель Кабула:

Роботи немає. Ми закликаємо "Талібан" створити уряд і принести мир, стабільність і безпеку всьому Афганістану. А також надати нам можливість працювати.

Нова ж влада не поспішає із заявами. Та, за інформацією ЗМІ, найближчими тижнями мають представити нову модель управління країною. Це нібито не буде демократія у західному розумінні. Однак передбачатиме захист прав громадян. Також на державному рівні обіцяють розслідувати репресії проти незгодних. Миролюбство демонструють і рядові члени угруповання.

Абрар, член "Талібану":

Я хочу сказати людям, що всі проблеми, насильство чи грабунки, будуть вирішені. Дасть Бог, буде безпека і стабільність. Якщо люди матимуть якісь неприємності, хай повідомляють нам.

Тим часом неподалік Мадриду відкрили перший у ЄС табір для афганських біженців. Він прийматиме людей, що співпрацювали з європейськими інституціями.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Об'єкт, який ми сьогодні побачили на базі Торрехон-де-Ардос у Мадриді, я вважаю, є чітким символом того, як реагує Європейський Союз і Іспанія. Цей хаб, організований для надання підтримки і допомоги нашим афганським працівникам і біженцям втілює цінності й принципи Європейського Союзу, єдність і солідарність.

З іспанського табору мігрантів розподілятимуть між європейськими країнами.