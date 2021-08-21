Тисячі вірян Української Православної Церкви прибули на зустріч з Патріархом Варфоломеєм [ Редактировать ]
Патріарх Варфоломей приїхав в Україну. Вчора він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Сьогодні ж - з головою Верховної Ради Дмитром Розумковим.
З самого ранку під стінами Парламенту на Патріарха очікували тисячі вірян Української Православної Церкви - вони зібралися на молитовне стояння проти політики розколу.
Нагадаємо, у 2019 році Патріарх Варфоломей підписав Томос, яким була створена Православна Церква України. І з того часу представники Української Православної Церкви пережили сотні рейдерських захоплень храмів, нападів на священників та вірян.
Протоієрей Іоан, духовник сестер милосердя:
Народ возмущен состоянием духа, которым он руководит - это захват храмов, сбор и нападение на священников, на мирян. И мы пришли сюда указать на его недостатки, чтобы он исправился.
Інна, вірянка:
Зобов'язують відказатися нас, вірян, від цієї віри і відмовитися від тих догматів, які прийняті з покон віків нашими прадідами і сповідувалися протягом досить довгого часу.
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