Патріарх Варфоломей приїхав в Україну. Вчора він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Сьогодні ж - з головою Верховної Ради Дмитром Розумковим.

З самого ранку під стінами Парламенту на Патріарха очікували тисячі вірян Української Православної Церкви - вони зібралися на молитовне стояння проти політики розколу.

Нагадаємо, у 2019 році Патріарх Варфоломей підписав Томос, яким була створена Православна Церква України. І з того часу представники Української Православної Церкви пережили сотні рейдерських захоплень храмів, нападів на священників та вірян.

Протоієрей Іоан, духовник сестер милосердя:

Народ возмущен состоянием духа, которым он руководит - это захват храмов, сбор и нападение на священников, на мирян. И мы пришли сюда указать на его недостатки, чтобы он исправился.

Інна, вірянка: