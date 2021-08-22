Ексклюзивне інтерв’ю ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ та ПЕРША ЛЕДІ [ Редактировать ]
І зараз на Хрещатику - фінальна репетиція військового параду. Про це ми розповімо пізніше у випуску. І в п'ятницю репетиція параду попсувала нервів мені та родині Зеленських. Ми зустрілися із Президентом та Першою леді у середмісті столиці, аби записати інтерв'ю.
Та розмову про особисте та політичне довелося писати під гул винищувачів та Мрії, військові залпи і пісні, що лунали з репетиції святкового концерту. Але поговорити нам все ж вдалося.
Чи подобається Олені Зеленській виконувати обов'язки Першої леді? Що відбувається за лаштунками міжнародних самітів? І чи піде Президент на другий термін - дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю.
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