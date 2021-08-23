Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська дали ексклюзивне інтерв'ю телеканалу "Інтер". Глава держави зокрема розповів, навіщо Україні Кримська платформа і чи зможе вона вирішити з часом питання мілітарізації, деокупації Криму.

"Якщо ми з вами візьмемо мою зустріч в "нормандській четвірці" і коли ми обговорювали адженту нашої зустрічі, мені сказали це питання не підіймати. Я запитав, де це питання підіймати? Де обговорювати питання мілітарізації, деокупації Криму і чи є такий майданчик? Немає такого об'єднаного офісу, який тепер буде існувати під назвою Кримська платформа", - сказав Зеленський.

Він додав: "Кримська платформа буде існувати не тільки в Києві, там буде центральний офіс. У багатьох країнах-підписантах будуть з'являтись ті чи інші напрями, пов'язані із деокупацією Криму. До цієї деекларації, я впевнений, будуть долучатись інші держави. Ми навіть знаємо деякі країни, які не можуть бути присутні по різним причинам.

Президент заявив, що Росія тисне на деякі держави, які хочуть долучитись до Кримської платформи.

"Ми знаємо, яку політику проводить РФ. Вони прямо дзвонять і кажуть: "Якщо ви будете там, ми будемо вам відключати той чи інший напрямок, закриємо проекти. Я хочу подякувати лідерам цих 45 країн за таку безпрецедентну підтримку", - зазначив він.

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