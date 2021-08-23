Афганистан приостановил все рейсы в аэропорту Кабула [ Редактировать ]
Управление гражданской авиации Афганистана объявило о приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний. Такое решение принято из-за большого скопления в воздушной гавани желающих покинуть страну.
Об этом сообщается в заявлении Управления гражданской авиации Афганистана.
"Все рейсы в международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов", - говорится в заявлении.
В ведомстве пояснили, что такие меры были приняты для предотвращения скопления людей и беспорядков в аэропорту. Отмечается, что власти страны работают над скорейшим возобновление рейсов из воздушной гавани.
Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.
По данным Международного валютного фонда, резервы Центробанка Афганистана на конец апреля составляли $9,4 млрд, большинство этих денег хранились за рубежом.
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