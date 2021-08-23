Эвакуация из Афганистана: вылетел еще один украинский самолет со 100 пассажирами [ Редактировать ]
Из Афганистана вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными. На борту самолета находится 100 человек.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на саммите Крымской платформы.
Министр рассказал о еще одной эвакуации людей из Афганистана.
"Еще один самолет вылетел из Кабула, на его борту более 100 граждан", - сообщил он.
Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.
По данным Международного валютного фонда, резервы Центробанка Афганистана на конец апреля составляли $9,4 млрд, большинство этих денег хранились за рубежом.
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