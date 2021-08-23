Єлизавета Друга готує позов проти принца Гаррі [ Редактировать ]
Єлизавета II готує позов проти принца Гаррі та Меган Маркл. За інформацією газети The Sun, адвокати королеви планують надіслати попередження виданню, яке зібралося опублікувати мемуари принца Гаррі. Випуск книги принц анонсував напередодні.
Нагадаю, в січні минулого року подружжя вирішило відійти від виконання обов'язків членів королівської родини. Згодом принц Гаррі і Меган Маркл дали скандальне інтерв'ю американській телеведучій Опрі Уїнфрі. Зокрема, Меган звинувачувала королівську родину в расизмі та байдужості до її психологічного стану.
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