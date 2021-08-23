Не визнавали і не визнаватимуть. Півсотні країн і міжнародних організацій сьогодні сказали "ні" окупації Криму. Їхні представники приїхали до Києва на перший саміт "Кримської платформи". Говорили про способи звільнити захоплений півострів, обіцяли підтримку грошима, зброєю і санкціями. За підсумками - ухвалили спільну декларацію.

Що в ній? І якого підпису не вистачає у цьому документі? Знає Анна Каменєва.

Безпрецендентні заходи безпеки та перекритий центр столиці. До КВЦ Парковий одна за Одною прибувають іноземні делегації. Всього - 46. Усі країни Євросоюзу, усі держави-члени НАТО та групи G7. Президенти, прем'єри, міністри та посли. Київ вперше за 7 років окупації Криму проводить такий захід міжнародного масштабу.

41 день. Занадто багато якщо чесно часу втрачено. ми більше не повинні втрачати жодного дня.

Повернути Крим Україні - головна мета Кримської платформи.

Володимир Зеленський, президент України:

Синергія наших зусиль має змусити Росію сісти за стіл перемовин про повернення нашого півострову. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні.

І ця підтримка в України є, запевняють усі учасники саміту.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Крим - це Україна. Це знають усі, хто зібрався сьогодні в Києві. Я глибоко вірю, що рішення, які ми сьогодні ухвалимо, допоможуть переконати міжнародну спільноту в необхідності боротися з наслідками незаконної анексії.

Едуард Гегер, прем'єр-міністр Словаччини:

Ми не визнаємо анексію Криму. В цьому Україна має нашу повну підтримку, як і в боротьбі за відновлення її територіальної цілісності. І наші санкції проти Росії діятимуть, доки триватиме ця окупація.

Петер Альтмаєр, міністр з економічних питань та енергетики Німеччини:

Анексія Криму це і наруга над верховенством права. ми бачимо, які загрози це несе, зокрема кримським татарам та іншим мешканцям. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. ми засуджуємо цю анексію і закликаємо до нових перемовин для відновлення державних кордонів.

Не лише санкціями та дипломатичними заявами. Міжнародні партнери обіцяють і надалі підтримувати коштами та озброєнням.

Дженіфер Гренгольм, міністр енергетики США:

Ми надаватимемо підтримку Збройним силам України, зокрема щодо оборонної зброї та обладнання, яких потребує Україна в боротьбі з російською агресією. Ми вважаємо, що "Кримська платформа" доведе всім, що Крим це Україна і що Росію треба притягти до відповідальності за її агресію.

Мірча Джоане, заступник генерального секретаря НАТО:

НАТО перебуває на боці України і ніколи не визнає незаконну анексію Криму Російською Федерацією. Ми також підтверджуємо рішення бухарестського саміту, що Україна та Грузія стануть членами альянсу.

Діяти ще рішуче закликає лідер кримськотатарського народу. Адже через анексію півострова кримські татари знову змушені покидати свої домівки. І тікати від переслідувань.

Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу:

Ми були впевнені, що світова спільнота в першу чергу ядерні країни-підписанти будапештського меморандуму вжиють найрішучих заходів приборкання агресії, але цього не сталося. Ми вдячні за санкції, які ви наклали на країну-агресора, але всього цього для звільнення Криму від окупації виявилось недостатньо.

Марія Пейчинович-Бурич, генеральний секретар Ради Європи:

Щодо ситуації з кримськими татарами ми засудили порушення прав людини, включно з вбивствами активістів. Важливо аби наша організація мала безперешкодний доступ до Криму і могла регулярно випускати доповідві щодо ситуації з правами людини на півострові.

Сьогоднішній саміт лише початок роботи з деокупації півострова. В Києві постійно працюватиме офіс Кримської платформи. Схожі представництва відкриють і в інших країнах.

Ось це і є головний документ Кримської платформи - спільна декларація учасників саміту про засудження анексії Криму. До неї можуть приєднатися усі бажаючі держави. Окремий рядок для підпису залишили і Росії.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми запрошуємо російську федерацію приєднатись до Кримської платформи, для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної трагічної помилки. Я обіцяю що в декларації саміту яка засуджує окупацію Криму завжди буде рядок для підпису представника Російської федерації. Думаю що скоріш за все цей підпис буде останній на останньому саміті Кримської Платформи в Ялті.

Окрім засудження анексії Криму та його мілітаризації, в спільній декларації учасники-делегати визнають Росію - окупантом та в разі потреби обіцяють запроваджувати додаткові санкції.