Нові лісові пожежі спалахнули в Туреччині. Зайнялося в західній провінції Баликесір і на півдні в провінції Адана. Причини - невідомі. На місцях працюють рятувальники намагаються локалізувати полум'я.

До гасіння залучили авіацію. Нагадаю, від кінця липня до середини серпня Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Горіло в кількох провінціях у Середземноморському та Егейському регіонах.