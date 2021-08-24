У Туреччині спалахнули нові лісові пожежі [ Редактировать ]
Нові лісові пожежі спалахнули в Туреччині. Зайнялося в західній провінції Баликесір і на півдні в провінції Адана. Причини - невідомі. На місцях працюють рятувальники намагаються локалізувати полум'я.
До гасіння залучили авіацію. Нагадаю, від кінця липня до середини серпня Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Горіло в кількох провінціях у Середземноморському та Егейському регіонах.
по теме
Також пожежа знищила лінію електропередач, залишивши без електрики кілька населених пунктів. Владі довелося евакуювати майже 7 тисяч жителів. Не вщухають пожежі у Греції
Ще кількадесят отримали опіки. Стихія вирує у країні від вечора понеділка. Одночасно зафіксовано близько 50 осередків займання
Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуйовано понад дві тисячі людей. Натомість на північ від Афін полум'я згасло
На рахунку наших пожежників - два врятованих села. Вони не дали вогню поглинути села Спатарі та Метохи. Нагадаю, у п'ятницю сто українських вогнеборців вилетіли до Греції на допомогу іноземним колегам
На допомогу тамтешнім вогнеборцям вирушать 100 наших рятувальників. Нині стихія, що вирує на північ від Афін, вийшла з-під контролю