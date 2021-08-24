У Японії стартувала Паралімпіада-2020 [ Редактировать ]
У Японії стартували літні Паралімпійські ігри 2020. Церемонія тривала протягом 3 годин. Самі змагання розпочнуться завтра. Які нововведення чекають як на паралімпійців, так і на вболівальників - про це Вікторія Парфенюк.
На старт, увага, руш. Паралімпійські ігри приймають спортивну естафету. Як і Олімпіада, з запізненням на рік, у столиці Японії урочисто відбулося відкриття змагань. У церемонії взяли участь майже п'ять тисяч спортсменів. Усі вони змагатимуться у 22 видах спорту. Цього року в програму ігор включили дві нові дисципліни - бадмінтон і тхеквондо.
Філ Іглешам, спортсмен з Ірландії:
Я дуже радий бути тут. Через це перенесення ми довго чекали. Через пандемію і те, що відбувається у світі, приємно просто приїхати та зробити щось, як раніше. Тому ми дуже щасливі.
Україну на Паралімпіаді представлять 143 спортсмени, у 15 дисциплінах. Уперше ми змагатимемося в голболі. Зазвичай, українські паралімпійці показують кращі результати, ніж олімпійці. На останній літній Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро українці в загальному заліку посіли третє місце. Тоді ми отримали 41 золото, 37 срібних медалей та 31 бронзу.
Наразі в Токіо діє надзвичайний стан через COVID-19. На змаганнях не буде глядачів. Самі ж спортсмени щодня проходитимуть тестування на вірус. Попри ще десяток суворих правил, у паралімпійському селищі вже зафіксували COVID-19 у одного атлета. Представником якої збірної є спортсмен, не повідомляють. Його відправили на ізоляцію.
Кана Мацуяма, жителька Японії:
У порівнянні з ситуацією під час Олімпіади, зараз інфекція поширилася ще більше. У мене є багато побоювань, але вважаю, що Японія, як країна-господарка Ігор, докладає всіх зусиль, аби спортсмени могли безпечно виступати.
Самі змагання стартують завтра. Боротимуться у семи видах спорту: плавання; фехтування, настільний теніс, баскетбол на візках; голбол і велоспорт на треку. Триватимуть ігри до 5 вересня. Тоді й відбудеться церемонія закриття.
по теме
Повна зала спортсменів зібрана і на них чекає довга дорога до таких омріяних нагород
Президент вручав спортсменам державні нагороди. Каже - Національну програму розвитку спортивної інфраструктури презентують під час візиту в Україну голови Міжнародного олімпійського комітету.
Церемонію закриття літніх Ігор у Токіо-2020 увінчав грандіозний салют. А олімпійський прапор урочисто передали мерії Парижа. Французька столиця прийматиме головну спортивну подію 2024-го року
Щоправда, сам українець з таким результатом не згоден
В суботу у двобої за золото він битиметься проти суперника з Бразилії