Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что Украина не сможет стать членом Североатлантического Альянса, пока не вернет все оккупированные территории. Об этом заявил Кальюлайд в интервью "Европейской правде".

Так, она отметила, что Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным.

На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией предпосылкой вступления Украины в НАТО, она ответила утвердительно:

"Абсолютно! Нужно решение (конфликта, - ред.).Надеюсь, через переговоры. Рано или поздно".

Ранее в НАТО сделали важное заявление по Украине. Также государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной провозглашения независимости. Он пообещал, что США продолжат поддерживать Украину.

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