В НАТО сделали важное заявление по Украине [ Редактировать ]
Североатлантический Альянс на саммите НАТО будет продолжать оказывать значимую поддержку Украине. В частности, на саммите подтвердят политику открытых дверей для Украины.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
"На саммите НАТО будем продолжать оказывать значимую поддержку Украине, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность. Мы можем говорить об укреплении потенциала, о подготовке Вооруженных сил, о различных учения в Черном море и, конечно, поддерживать всеобъемлющие реформы Украины. Сотрудничество продолжается, и оно усиливается", - отметил он.
Джоанэ также подчеркнул, что на саммите в июне НАТО подтвердит политику открытых дверей для Украины.
"Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей", - добавил заместитель генсека НАТО.
Напомним, саммит НАТО должен состояться 14 июня.
Ранее сообщалось, что Зеленский призвал решить вопрос о вступлении Украины в НАТО.
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