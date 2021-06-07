Североатлантический Альянс на саммите НАТО будет продолжать оказывать значимую поддержку Украине. В частности, на саммите подтвердят политику открытых дверей для Украины.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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"На саммите НАТО будем продолжать оказывать значимую поддержку Украине, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность. Мы можем говорить об укреплении потенциала, о подготовке Вооруженных сил, о различных учения в Черном море и, конечно, поддерживать всеобъемлющие реформы Украины. Сотрудничество продолжается, и оно усиливается", - отметил он.

Джоанэ также подчеркнул, что на саммите в июне НАТО подтвердит политику открытых дверей для Украины.

"Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей", - добавил заместитель генсека НАТО.

Напомним, саммит НАТО должен состояться 14 июня.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал решить вопрос о вступлении Украины в НАТО.

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