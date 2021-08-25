Паралимпиада-2020 : Украина завоевала первые медали [ Редактировать ]
В Токио на Паралимпиаде-2020 украинская сборная завоевала первые медали.
Награды завоевали:
- саблистка Евгения Бреус добыла бронзовую медаль,
- пловец Антон Коль - "серебро".
Бреус после квалификационного раунда получила шестой номер посева в плей-офф. В 1/8 финала она взяла вверх над россиянкой, затем над представительницей Китая. В полуфинале уступила Нино Тибилашвили из Грузии, а в матче за бронзу была сильнее Евы Андреа Гаймаси из Венгрии.
31-летний украинский пловец Антон Коль выборол "серебро" в финальном заплыве на 100 метров. При этом у него был реальный шанс зацепиться за первое место, но на финише украинец проиграл менее 0,3 секунды представителю Израиля.
Напомним, на территории паралимпийской деревни среди спортсменов в день начала игр зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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