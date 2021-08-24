Паралимпиада-2020: среди спортсменов найден первый случай коронавируса [ Редактировать ]
На территории паралимпийской деревни среди спортсменов в день начала Игр зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Еще девять случаев зарегистрировано среди работников. Об этом пишет The Guardian.
Несмотря на то, что коронавирус уже регистрировали среди других спортсменов-паралимпийцев, впрочем, случай на территории деревни является первым.
Согласно пресс-службе Паралимпиады-2020, инфицированный спортсмен будет находиться на изоляции в течение следующих двух недель.
По словам пресс-секретаря оргкомитета Масса Такая, согласно протоколу, в ближайшее время в деревне будут устанавливать лиц, которые контактировали с зараженным спортсменом.
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