Рекордное падение производства яиц в Украине происходит из-за давления НАБУ на агрохолдинг "Авангард" Олега Бахматюка. Это приводит к удорожанию яиц для украинских потребителей.

С января по май 2021 производство яиц в Украине упало на 25%, что повлекло временную нехватку на внутреннем рынке, сообщает британский журнал Poultry World со ссылкой на Светлану Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса. Об этом пишут Українські новини.

Одной из причин резкого сокращения называют давление НАБУ на одного из крупнейших производителей куриных яиц в Украине - агрохолдинг "Авангард" украинского бизнесмена Олега Бахматюка.

Средние цены на яйца в Украине, сообщает британское издание, могут достичь 40 гривен за 10 яиц в течение следующих нескольких недель. Такая цена сохранится на этом уровне до весны 2022 года, если на рынке не произойдет серьезных изменений.

"С января по май 2021 производство яиц в Украине сократилось на 25%, что повлекло временную нехватку на внутреннем рынке. Это самый сильный спад, зафиксированный за последние 2 десятилетия, - сообщила Светлана Литвин журналистам Poultry World. - Как следствие, экспорт яиц сократился вдвое в 2021 году с начала года".

Падение производства является результатом роста цен на кукурузу и пшеницу на корма на 60%, добавила Литвин. "Производителям трудно работать в таких условиях из-за низкого уровня доходности бизнеса", - сказала она.

Однако снижение производства в первую очередь связано с проблемами крупнейшего в Украине производителя яиц - агрохолдинга "Авангард", которому пришлось закрыть 13 птицефабрик в Украине из-за конфликта с Национальным антикоррупционным бюро Украины. Так Олег Бахматюк, владелец "Авангарда", заявил, что ежемесячное производство яиц сократилось до 170 млн яиц в мае 2021 по сравнению с 350 миллионами в мае 2020 года, тогда как экспорт яиц сократился до 20 млн единиц в мае 2021 по сравнению с 170 млн единиц в аналогичный период прошлого года.

"Авангард" - одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве яиц и яичных продуктов. "Авангард" является одним из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине и крупнейшим экспортером этой продукции. Акционером агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.