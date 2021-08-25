За последнюю неделю распространение COVID-19 в мире стабилизировалось на очень высоком уровне. Еженедельно фиксируется около 4,5 млн новых случаев и 68 000 смертей.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"После почти двухмесячного роста глобальное количество случаев и смертей от COVID-19 на прошлой неделе оставалось стабильным. Но оно стабильно на очень высоком уровне - более 4,5 млн случаев и 68 000 смертей", - отметил Гебрейесус.

Но, по его словам, ситуация сильно отличается от региона к региону и от страны к стране.

"В некоторых регионах и странах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертей от COVID-19, в то время как в других наблюдается снижение", - добавил он.

Читайте также, Глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что бустерные прививки от COVID-19 следует отложить. Поскольку сначала необходимо обеспечить вакцинами те страны, где иммунизировано 1 или 2 процента населения, препараты, предназначенные для повторной вакцинации, должны быть переданы странам.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса. ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.