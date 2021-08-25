В мире всего подтвердили более 200 миллионов инфицированных/ фото: РИА Новости

В мире стабилизировался прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас он находится на отметке 4,5 миллионов заболевших в неделю. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Вывод был сделан в ходе анализа заболеваемости в мире на протяжении недели с 16 по 22 августа 2021 года. Такая тенденция может свидетельствовать о том, что COVID-19 в мире выходит на стабильный уровень. Однако число смертей от болезни не смогло сильно превысить цифры предыдущей недели и составило 68 тысяч против 66 тысяч.

Отмечается, что за весь период эпидемии в мире лабораторно подтвердили почти 214 миллионов зараженных COVID-19, а также 4,4 миллиона человек умерли от последствий заражения инфекцией.

Читайте также, Глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что бустерные прививки от COVID-19 следует отложить. Поскольку сначала необходимо обеспечить вакцинами те страны, где иммунизировано 1 или 2 процента населения, препараты, предназначенные для повторной вакцинации, должны быть переданы странам.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса. ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2.

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