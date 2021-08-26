Учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме - Шмыгаль [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября школы будут работать в привычном формате.
Об этом сообщается в заявлении главы правительства на заседании Кабмина.
"Старт нового учебного года. Он начнется вовремя, то есть с 1 сентября и будет проходить в обычном режиме", - сказал премьер.
Шмигаль добавил, что сейчас Украина находится на зеленом уровне противоэпидемической безопасности, что позволяет работу учебных заведений.
"Обучение должно проходить с соблюдением простых эпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все для этого необходимое", - заявил Шмыгаль.
Также премьер призывал учителей вакцинироваться от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в школах Израиля начнут прививать детей от COVID.
по теме
По словам мэра Виталия Кличко, учитывая предыдущий опыт, учебные заведения закрываться не будут
Решение будет принято в октябре по выводам сделанных прививок в стране
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что количество случаев инфицирования штаммом коронавирус "Дельта" в Украине растет
Представитель Китая при ООН в Женеве Чжэнь Сюй направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу
По информации компании, это связано с проблемами на производстве