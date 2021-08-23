В школах Израиля начнут прививать детей от COVID [ Редактировать ]
В Израиле детей будут вакцинировать от коронавируса на территориях школ во время занятий. Учебный год в стране начнется 1 сентября.
Учеников будут вакцинировать на территории школ в учебное время по согласию родителей", - говорится в сообщении.
Власти Израиля заявили, что такое решение было принято во избежание массового закрытия школ из-за пандемии COVID-19.
В Министерстве образования страны отмечают, что вакцинация детей в школах может вызвать волну бойкотов.
Ранее сообщалось, что вакцину Moderna используют в Украине только для первой дозы.
Также мы писали о том, что интервал между дозами вакцины CoronaVac рекомендуют сократить. После вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.
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