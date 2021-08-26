Взрыв в Кабуле: есть ли украинцы среди погибших [ Редактировать ]
В четверг, 26 августа, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел взрыв. Об этом сообщает Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил о том, есть ли жертвы среди украинцев.
Он также отметил, что Министерство иностранных дел Украины уже следит за ситуацией с терактом. Информация о погибших или пострадавших украинцах пока не поступала.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом возле аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинцев пока не поступала.
Ранее мы писали о том, что предположительно, инцидент произошел у главных ворот.
Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.
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