Умер пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по хоккею [ Редактировать ]
Источник: ХК "Спартак"
В России ушел из жизни легендарный хоккеист сборной СССР, пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Владимир Шадрин. Об этом сообщает пресс-служба ХК "Спартак".
Легендарному спортсмену было 73 года, причина смерти не называется.
Хоккейный клуб "Спартак" приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека. О времени и месте прощания с Владимиром Шадриным мы сообщим дополнительно.
Владимир Шадрин выступал за московский "Спартак" с 1965 по 1979 годы. В чемпионатах СССР провел 445 матчей и забросил 213 голов. Щадрин трижды становился чемпионом Советского Союза - в 1967, 1969 и 1976 годах. Обладатель Кубка СССР 1970 и 1971 годов.
Владимир Шадрин
В составе сборной СССР Щадрин на Чемпионатах мира, Европы и Зимних Олимпийских играх провел 71 матч и закинул 45 шайб. Легендарный хоккеист имел следующие титулы:
- Чемпион мира - 1970, 1971, 1973-1975.
- Чемпион Европы - 1970, 1973-1975.
- Чемпион Олимпийских игр - 1972 (Саппоро) и 1976 (Инсбрук).
23 августа 1998 года именной свитер "Щадрина" с номером 19 был поднят под своды домашней арены "Спартака".
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Луцке умер известный украинский футболист и тренер ФК "Волынь" Владимир Дикий.
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