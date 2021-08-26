В России ушел из жизни легендарный хоккеист сборной СССР, пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Владимир Шадрин. Об этом сообщает пресс-служба ХК "Спартак".

Легендарному спортсмену было 73 года, причина смерти не называется.

Хоккейный клуб "Спартак" приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека. О времени и месте прощания с Владимиром Шадриным мы сообщим дополнительно.

Владимир Шадрин выступал за московский "Спартак" с 1965 по 1979 годы. В чемпионатах СССР провел 445 матчей и забросил 213 голов. Щадрин трижды становился чемпионом Советского Союза - в 1967, 1969 и 1976 годах. Обладатель Кубка СССР 1970 и 1971 годов.

Владимир Шадрин

В составе сборной СССР Щадрин на Чемпионатах мира, Европы и Зимних Олимпийских играх провел 71 матч и закинул 45 шайб. Легендарный хоккеист имел следующие титулы:

Чемпион мира - 1970, 1971, 1973-1975.

Чемпион Европы - 1970, 1973-1975.

Чемпион Олимпийских игр - 1972 (Саппоро) и 1976 (Инсбрук).

23 августа 1998 года именной свитер "Щадрина" с номером 19 был поднят под своды домашней арены "Спартака".

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