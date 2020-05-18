На 74-м году жизни скончался известный хоккеист, ветеран советского спорта - Юрий Гомоляко. Об этом сообщает пресс-служба челябинского "Трактора".

Хоккеист был воспитанником челябинского "Восхода", в котором выступал вместе с Владимиром Шабуниным и Анатолием Картаевым у заслуженного тренера СССР Сергея Захватова. В сезоне 1968/69 старший Гомоляко играл за чебаркульскую "Звезду" в одном звене с Валерием Харламовым и Александром Гусевым, в той же команде играл Николай Макаров.

Юрий Гомоляко/Фото: ХК "Трактор"

В 1969-м он перешел в уфимский "Салават Юлаев", где провел восемь сезонов. В те времена в Уфе играло много челябинцев: Ветхов, Заварухин, Казаков, Михалев, Ишматов, а наставником уфимского клуба был легендарный нападающий "Трактора" Владимир Петрович Каравдин.

В Уфе начал также играть и сын Юрия Гомоляко Сергей. Гомоляко-старшего пригласили работать тренером в челябинской школе высшего спортивного мастерства, когда его сыну исполнилось 15 лет. Таким образом семья вернулась в Челябинск.

Напомним, ранее от коронавируса умер экс-президент "Реала".