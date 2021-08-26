В четверг, 26 августа, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин спрогнозировал, когда в Украине могут снова ввести локдаун. Об этом Кузин рассказал для BBC News Украина.

По его словам, это может произойти уже в ноябре этого года.

По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре.

Кузин отметил, что сейчас наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в восточных и западных областях Украины. В этих областях, по его словам, фиксируют несколько больше больных, чем в других регионах страны.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения не планирует ближайшей осенью вводить на территории Украины жесткий локдаун и ограничивать работу малого и среднего бизнеса. На самом деле Кабмин делает все возможное, чтобы отсрочить внедрение таких жестких мер.

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